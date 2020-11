Calabria, Gino Strada: accordo Emergency-Protezione Civile. Supporto nei Covid hotel (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gino Strada ha annunciato l'accordo tra Emergency e la Protezione Civile per l'emergenza Covid in Calabria (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE). La conferma arriva dallo stesso fondatore di Emergency con un post sui suoi canali social. L'associazione darà Supporto nei Covid hotel e gestirà gli ospedali da campo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 novembre 2020)ha annunciato l'trae laper l'emergenzain(BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE). La conferma arriva dallo stesso fondatore dicon un post sui suoi canali social. L'associazione daràneie gestirà gli ospedali da campo

