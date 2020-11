Cafarotti | anche durante pandemia Fiumicino e Ciampino sono eccellenze

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma – “Non avevo dubbi chequest’anno Aeroporti di Roma:meritasse il premio come migliore scalo d’Europa. La conferma del ‘Best Airport Award 2020′ nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri premia una gestione impeccabile che non si e’ fatta trovare impreparata in tempi di.” “L’aeroporto die’ stato tra i primi ad adottare misure e protocolli specifici per contenere il virus, eccellendo per servizi erogati ai passeggeri e innovazione tecnologica.” “Ottenere un simile riconoscimento nel 2020 acquista senza dubbio un significato diverso: Roma certifica di essere in prima linea sulla sicurezza e siamo ben fiduciosi che questa notizia possa essere di buon auspicio ...