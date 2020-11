Buongiorno dalla Borsa 17 novembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 17 novembre 2020) (Tele) – A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+1,6%), che raggiunge i 29.950,44 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 12.013,38 punti. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,42% e chiude a 26.014,6 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,85%, archiviando la giornata a 13.732,5 punti. Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,14%; tentenna Londra, che cede lo 0,24%; Parigi è stabile, riportando un moderato -0,09%. In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento, con un +0,95% sul precedente. Grande giornata per S.S. Lazio, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,32%. Si ...