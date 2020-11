Bundesliga | esordio vicino per Moukoko | il nuovo fenomeno del Borussia Dortmund

Leggi su sportface

(Di martedì 17 novembre 2020) Ildel, Youssoufa, sta per compiere 16 anni, età minima per poter giocare in. Quello del baby talento di origini camerunensi, è uno degli esordi più attesi della nuova scena calcistica, il quale si avvia a battere il record di precocità sia inche in Champions League, infrangendo quelli di Babayaro nel ’94 e di Nuri Sahin, il quale tramite Kicker ha mandato un messaggio proprio a: “Fino ad ora per lui c’e’ sempre stato il sole. Non ha mai avuto giorni di pioggia ma quei giorni arriveranno. Quindi e’ importante che abbia persone al suo fianco che lo accompagnino e gli spieghino che anche i momenti negativi fanno parte del ...