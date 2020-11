Bosnia, positivo al coronavirus anche il portiere Sehic alla vigilia dell’Italia (Di martedì 17 novembre 2020) Spunta un altro positivo al coronavirus in casa Bosnia alla vigilia del match contro l’Italia. Gli azzurri dovranno giocare nonostante la recentissima positività al Covid-19 di Ibrahim Sehic, portiere di riserva della Nazionale di Sarajevo. La federcalcio Bosniaca ha comunicato in serata l’esito dei tamponi e al contempo sono stati convocati due portieri dell’Under 21, Kacavenda e Dizdarevic. Un altro positivo in caso Bosnia. Si tratta del portiere Ibrahim Sehic. A comunicarlo, alla vigilia della sfida di domani sera Bosnia, positivo al coronavirus anche il ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Spunta un altroalin casadel match contro l’Italia. Gli azzurri dovranno giocare nonostante la recentissima positività al Covid-19 di Ibrahimdi riserva della Nazionale di Sarajevo. La federcalcioca ha comunicato in serata l’esito dei tamponi e al contempo sono stati convocati due portieri dell’Under 21, Kacavenda e Dizdarevic. Un altroin caso. Si tratta delIbrahim. A comunicarlo,della sfida di domani seraalil ...

marinabeccuti : Niente Bosnia-Italia per il ct Mancini: tampone ancora positivo - Torinogranatait : Niente Bosnia-Italia per il ct Mancini: tampone ancora positivo - sportli26181512 : #Italia in Bosnia, Mancini no: Era pronto a partire privatamente ma anche l'ultimo tampone è positivo: per il ct ni… - sportli26181512 : Italia in Bosnia, Mancini no: Era pronto a partire privatamente ma anche l'ultimo tampone è positivo: per il ct nie… - zazoomblog : Mancini ancora positivo out anche contro la Bosnia - #Mancini #ancora #positivo #anche -