Bosnia-Italia: le ultimissime sulle probabili formazioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Italia si gioca il primo posto nel girone di Nations League contro la Bosnia a Sarajevo, in panchina ci sarà nuovamente Evani a sostituire Mancini. Ecco le probabili formazioni: Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All.Evani. Bosnia (4-3-3): Brasnic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak. All.Bajevic. Foto: Sito ufficiale Figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’si gioca il primo posto nel girone di Nations League contro laa Sarajevo, in panchina ci sarà nuovamente Evani a sostituire Mancini. Ecco le(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All.Evani.(4-3-3): Brasnic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak. All.Bajevic. Foto: Sito ufficiale Figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - SkySport : Florenzi: 'Questa nazionale è la squadra più divertente in cui ho giocato' - AntoVitiello : 16 convocati #Milan Italia: Donnarumma, Calabria, Tonali Under21: Gabbia, Colombo Belgio: Saelemaekers Turchia: C… - sportli26181512 : Evani sulla Nations League: 'Sarebbe brutto non arrivare primi': Il commissario tecnico ad interim, Alberico Evani,… - ivan_miranda26 : RT @juventusfc: Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bianconero!… -