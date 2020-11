Bosnia-Italia, Florenzi: “Niente cali di concentrazione dopo la vittoria con la Polonia” (Di martedì 17 novembre 2020) Obiettivo vincere, senza errori di presunzione o cali di concentrazione. È questo ciò che ha detto il terzino della Nazionale Italiana Alessandro Florenzi durante il corso della conferenza stampa di presentazione di Bosnia-Italia, ultima gara della fase a gironi della Uefa Nations League. “Tutte le partite devono essere affrontate come delle finali, questo ci trasmette il nostro staff tecnico tutto il giorno – spiega l’esterno del Psg, ex Roma – E’ questa l’impronta che abbiamo, domani sarà una partita importante, come sempre. Un calo di concentrazione dopo la Polonia? Non può e non deve succedere per quel che vale per noi questa partita“. E sul gioco degli azzurri: “Credo che ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Obiettivo vincere, senza errori di presunzione odi. È questo ciò che ha detto il terzino della Nazionalena Alessandrodurante il corso della conferenza stampa di presentazione di, ultima gara della fase a gironi della Uefa Nations League. “Tutte le partite devono essere affrontate come delle finali, questo ci trasmette il nostro staff tecnico tutto il giorno – spiega l’esterno del Psg, ex Roma – E’ questa l’impronta che abbiamo, domani sarà una partita importante, come sempre. Un calo dila Polonia? Non può e non deve succedere per quel che vale per noi questa partita“. E sul gioco degli azzurri: “Credo che ...

AntoVitiello : 16 convocati #Milan Italia: Donnarumma, Calabria, Tonali Under21: Gabbia, Colombo Belgio: Saelemaekers Turchia: C… - LAROMA24 : Italia, Evani: 'La Bosnia è un'ottima squadra, anche senza Dzeko. Non è un calciatore che fa la squadra' #AsRoma - infoitsport : Italia già in campo per preparare la sfida contro la Bosnia Erzegovina - infoitsport : Prime pagine: Nations League, domani l'Italia si gioca il primo posto in Bosnia. Corsera: Al calcio non tornano i c… - infoitsport : Dove vedere Bosnia-Italia Nations League, streaming gratis e diretta tv in chiaro? -