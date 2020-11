Bosnia-Italia | Florenzi | «Come una finale | vogliamo meritarci la qualificazione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 novembre 2020) Le parole in conferenza stampa di Alessandroalla vigilia di, match che potrebbe qualificare gli Azzurri per la Final Four di Nations League Alla vigilia del match tra, in conferenza stampa è intervenuto Alessandroper presentare la partita di domani sera in Nations League. Final Four – «La? Dobbiamo meritarcela perché non sarà una partita semplice. Loro ci hanno messo in difficoltà nell’ultima partita, chiudendosi e ripartendo. Sarà una battaglia: dobbiamo mettercelo bene in testa, ma siamo carichi e vogliosi di fare risultato» Obiettivo – «Questa è una delle motivazioni che ci spingerà a fare del nostro meglio. Dobbiamo ...