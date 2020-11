Bosnia-Italia, Evani: “Sarebbe brutto non arrivare primi, ma non sarà facile” (Di martedì 17 novembre 2020) “Ci siamo costruiti la possibilità di chiudere in testa il girone, sarebbe brutto non arrivare primi. Sappiamo però che affronteremo una squadra che non regalerà nulla. E poi sappiamo che tutti contro l’Italia danno sempre il massimo”. Lo ha detto il collaboratore tecnico della Nazionale, Alberico Evani – attuale sostituto del ct Mancini fermato dal coronavirus – alla vigilia di Bosnia-Italia, ultimo impegno in Nations League che può garantire in caso di vittoria le Final Four agli azzurri. Per quanto riguarda la formazione di mercoledì sera, il tecnico non ha ancora le idee del tutto chiare: “Stiamo valutando il recupero tutti i giocatori, qualcosina cambierà ma non molto rispetto alla ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) “Ci siamo costruiti la possibilità di chiudere in testa il girone, sarebbenon. Sappiamo però che affronteremo una squadra che non regalerà nulla. E poi sappiamo che tutti contro l’danno sempre il massimo”. Lo ha detto il collaboratore tecnico della Nazionale, Alberico– attuale sostituto del ct Mancini fermato dal coronavirus – alla vigilia di, ultimo impegno in Nations League che può garantire in caso di vittoria le Final Four agli azzurri. Per quanto riguarda la formazione di mercoledì sera, il tecnico non ha ancora le idee del tutto chiare: “Stiamo valutando il recupero tutti i giocatori, qualcosina cambierà ma non molto rispetto alla ...

