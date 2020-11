Bosnia-Italia, Evani: “Fatti tanti sacrifici, vogliamo il primo posto del girone. Mancini? Trasmette sicurezza” (Di martedì 17 novembre 2020) L'Italia affronterà nella serata di mercoledì la Bosnia nella gara valida per l'ultima giornata di Nations League.Gli azzurri in caso di vittoria potranno confermarsi al primo posto del girone e di conseguenza si qualificheranno alle final four della competizione che a loro volta verranno disputate proprio in Italia. Alla vigilia della sfida contro la Nazionale Bosniaca ha parlato in conferenza stampa Alberico Evani, tecnico ad tempore degli azzurri."Sappiamo che la Bosnia è un'ottima squadra, nelle tre partite che abbiamo fatto l'abbiamo battuta due volte, pareggiata una, ma ci ha sempre dato grossi problemi. Dovremo limitare questi rischi, mancherà Dzeko ma ci sono altri giocatori ... Leggi su mediagol (Di martedì 17 novembre 2020) L'affronterà nella serata di mercoledì lanella gara valida per l'ultima giornata di Nations League.Gli azzurri in caso di vittoria potranno confermarsi aldele di conseguenza si qualificheranno alle final four della competizione che a loro volta verranno disputate proprio in. Alla vigilia della sfida contro la Nazionaleca ha parlato in conferenza stampa Alberico, tecnico ad tempore degli azzurri."Sappiamo che laè un'ottima squadra, nelle tre partite che abbiamo fatto l'abbiamo battuta due volte, pareggiata una, ma ci ha sempre dato grossi problemi. Dovremo limitare questi rischi, mancherà Dzeko ma ci sono altri giocatori ...

