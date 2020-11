Bosnia-Italia, Bajevic: «Azzurri in campo sempre per vincere» (Di martedì 17 novembre 2020) Bajevic, Ct della Bonsia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l’Italia Domani in campo Bosnia e Italia per l’ultimo match della fase a giorni di Nations League. Alla vigilia in conferenza stampa ha parlato Dusan Bajevic, Ct della selezione Bosniaca. Mentalità Italia – «Loro giocano sempre per vincere, hanno fatto tredici partite e non ne hanno persa nessuna. Tutti hanno cercato di batterli: Olanda, Polonia comprese, ma nessuno ci è riuscito. Con il loro atteggiamento, con la pressione e il modo in cui intonano l’inno nazionale hanno voglia di vincere. Le nostre aspettative sono quelle che sono: loro hanno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020), Ct della Bonsia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l’Domani inper l’ultimo match della fase a giorni di Nations League. Alla vigilia in conferenza stampa ha parlato Dusan, Ct della selezioneca. Mentalità– «Loro giocanoper, hanno fatto tredici partite e non ne hanno persa nessuna. Tutti hanno cercato di batterli: Olanda, Polonia comprese, ma nessuno ci è riuscito. Con il loro atteggiamento, con la pressione e il modo in cui intonano l’inno nazionale hanno voglia di. Le nostre aspettative sono quelle che sono: loro hanno ...

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - AntoVitiello : 16 convocati #Milan Italia: Donnarumma, Calabria, Tonali Under21: Gabbia, Colombo Belgio: Saelemaekers Turchia: C… - sportli26181512 : Il vice c.t. Custovic e Krunic: 'L'Italia vuol sempre vincere, per la Bosnia sarà dura': Il vice c.t. Custovic e Kr… - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bianconero!… - TuttoMercatoWeb : Bosnia, Bajevic: 'La rosa dell'Italia vale 900 milioni. Noi non siamo a questo livello' -