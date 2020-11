Bomba New York Times: “Wojtyla santo troppo presto, copriva i pedofili” (Di martedì 17 novembre 2020) Troppi, i casi di pedofilia e chiesa, negli anni di mandato, di Giovanni Paolo II. Al New York Times, le accuse al papa polacco. Giovanni Paolo II (Fonte foto: Getty Images)Troppi momenti bui, ombre sul passato di una Chiesa in cui il Papa Francesco, sta provando a fare pulizia. Non ultimo caso, quello di Theodore Mc Carrick, che il Papa ha fatto ‘spogliare’ nel 2018. A quel caso, si riferisce il New York Times che ha deciso di andarci giù duro sul passato di Giovanni Paolo II. Il papa polacco, morì nel 2005 e divenne santo nel 2014. “troppo presto”, secondo il tabloid statunitense. Leggi anche >>> Papa Francesco, ma cosa combini? ‘Mi piace’ al lato B della modella Casi di pedofilia e Chiesa: ... Leggi su chenews (Di martedì 17 novembre 2020) Troppi, i casi di pedofilia e chiesa, negli anni di mandato, di Giovanni Paolo II. Al New, le accuse al papa polacco. Giovanni Paolo II (Fonte foto: Getty Images)Troppi momenti bui, ombre sul passato di una Chiesa in cui il Papa Francesco, sta provando a fare pulizia. Non ultimo caso, quello di Theodore Mc Carrick, che il Papa ha fatto ‘spogliare’ nel 2018. A quel caso, si riferisce il Newche ha deciso di andarci giù duro sul passato di Giovanni Paolo II. Il papa polacco, morì nel 2005 e divennenel 2014. “”, secondo il tabloid statunitense. Leggi anche >>> Papa Francesco, ma cosa combini? ‘Mi piace’ al lato B della modella Casi di pedofilia e Chiesa: ...

UDisattivata : @toutlereste Mettiamo in sottofondo le registrazioni di Valenza tipo tappeto new age mentre svacchiamo sul pratone.… - Bomba_SSL : RT @d_arco75: Volevo segnalare a @Solo_La_Lazio @Laziosiamonoi @LazionewsEu che c'è una new entry come portale sulla Lazio. La homepage att… - fmenci85 : Avete fatto caso che le new entry Bettarini-Selvaggia hanno avuto un ingresso simile? Prima sera a bomba per poi ec… - Ludyludmilla1 : Enock e Pretelli oltre comodini anche bugiardi. Selvaggia is the new bomba ad orologeria prevedo fuochi d'artificio gogò #GFVIP - CalcioJcom : New post: Sergio Ramos alla Juve? Bomba di mercato da Madrid -