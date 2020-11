Bolzano. Dopo Austria, Svizzera e Germania partnership con il Lussemburgo (Di martedì 17 novembre 2020) Si allarga anche al Lussemburgo la collaborazione della Provincia di Bolzano in materia di ricerca scientifica grazie a una nuova convenzione bilaterale con il Fonds National de la Recherche (FNR) Luxembourg nell’ambito del programma Joint Research Projects. La Giunta provinciale ha approvato l’intesa con il fondo lussemburghese per consentire agli enti di ricerca dell’Alto Adige di avviare partnership con istituti di ricerca di questo Paese, accedendo così ai programmi e bandi di gara del Lussemburgo. “Il sostegno alla ricerca aiuta il progresso scientifico e tecnologico. Ogni collaborazione internazionale inserisce l’Alto Adige in una rete europea e mondiale di sperimentazione e innovazione. Ecco perché la nostra strategia provinciale “Iniziativa per la ricerca” ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 17 novembre 2020) Si allarga anche alla collaborazione della Provincia diin materia di ricerca scientifica grazie a una nuova convenzione bilaterale con il Fonds National de la Recherche (FNR) Luxembourg nell’ambito del programma Joint Research Projects. La Giunta provinciale ha approvato l’intesa con il fondo lussemburghese per consentire agli enti di ricerca dell’Alto Adige di avviarecon istituti di ricerca di questo Paese, accedendo così ai programmi e bandi di gara del. “Il sostegno alla ricerca aiuta il progresso scientifico e tecnologico. Ogni collaborazione internazionale inserisce l’Alto Adige in una rete europea e mondiale di sperimentazione e innovazione. Ecco perché la nostra strategia provinciale “Iniziativa per la ricerca” ...

