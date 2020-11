Bollettino Coronavirus del 17 Novembre 2020 (Di martedì 17 novembre 2020) In data 17 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +2,66% (ieri +2,32%) con 1.238.072 contagiati totali, 457.798 dimissioni/guarigioni (+15.434) e 46.464 deceduti (+731); 733.810 infezioni in corso (+16.026). Elaborati 208.458 tamponi (ieri 152.663); 32.191 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,44% (ieri 17,91% ). Ricoverati con sintomi +538 (33.074); terapie intensive +120 (3.612). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.448; Veneto 3.124; Campania 3.019; Piemonte 2.606; Lazio 2.538; Toscana 2.361; Emilia Romagna 2.219; Sicilia 1.698. In Lombardia curva +2,60% (ieri +1,28%) con 38.283 tamponi (ieri 18.037) e 8.448 positivi; rapporto positivi/tamponi 22,06% (ieri 22,28%); 333.356 contagiati totali; ricoverati +250 (8.151); terapie intensive +39 (894); 202 decessi (19.668). Segnali contrastanti dall’indice Rt, rilevato alla sera del 16 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 novembre 2020) In data 17l’incremento nazionale dei casi è +2,66% (ieri +2,32%) con 1.238.072 contagiati totali, 457.798 dimissioni/guarigioni (+15.434) e 46.464 deceduti (+731); 733.810 infezioni in corso (+16.026). Elaborati 208.458 tamponi (ieri 152.663); 32.191 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,44% (ieri 17,91% ). Ricoverati con sintomi +538 (33.074); terapie intensive +120 (3.612). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 8.448; Veneto 3.124; Campania 3.019; Piemonte 2.606; Lazio 2.538; Toscana 2.361; Emilia Romagna 2.219; Sicilia 1.698. In Lombardia curva +2,60% (ieri +1,28%) con 38.283 tamponi (ieri 18.037) e 8.448 positivi; rapporto positivi/tamponi 22,06% (ieri 22,28%); 333.356 contagiati totali; ricoverati +250 (8.151); terapie intensive +39 (894); 202 decessi (19.668). Segnali contrastanti dall’indice Rt, rilevato alla sera del 16 ...

