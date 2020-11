Bollettino coronavirus 20 novembre: +731 morti e +32.191 casi. Tutte le notizie (Di martedì 17 novembre 2020) Tra i dati di oggi contenuti nel Bollettino coronavirus 17 novembre 2020 il numero che balza subito agli occhi è quello dei morti, che sono stati 731 nelle ultime 24 ore, anche se è lecito pensare che qualcuno non fosse stato conteggiato ieri, giorno subito dopo il weekend, e che dunque sia stato aggiunto oggi. Ma vediamo schematicamente tutti i dati più importanti: – nuovi casi 32.191 – morti 731 – numero di casi in totale 1.238.072 – guariti 15.434 – attualmente positivi 733.810 (+16.026 rispetto a ieri) Regioni chiedono un “confronto urgente” con il governo Come aveva anticipato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, i presidenti delle Regioni italiane si sono trovati tutti ... Leggi su blogo (Di martedì 17 novembre 2020) Tra i dati di oggi contenuti nel172020 il numero che balza subito agli occhi è quello dei, che sono stati 731 nelle ultime 24 ore, anche se è lecito pensare che qualcuno non fosse stato conteggiato ieri, giorno subito dopo il weekend, e che dunque sia stato aggiunto oggi. Ma vediamo schematicamente tutti i dati più importanti: – nuovi32.191 –731 – numero diin totale 1.238.072 – guariti 15.434 – attualmente positivi 733.810 (+16.026 rispetto a ieri) Regioni chiedono un “confronto urgente” con il governo Come aveva anticipato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, i presidenti delle Regioni italiane si sono trovati tutti ...

SkyTG24 : Covid Sicilia, 6.766 tamponi rapidi a studenti etnei: 352 positivi. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Roma, positivo fugge da ospedale e ruba in market. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti - Soverato : Bollettino coronavirus in Italia, 32.191 nuovi contagi e 731 morti - marcoluci1 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus in Italia -