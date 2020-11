Bollettino 17 novembre: troppi decessi e non vogliono fare arrivare il vaccino (Di martedì 17 novembre 2020) Il paese pensa al Natale, mentre i numeri non parlano ancora di discesa, ci aspettano settimane intense. Corridoio ospedaliero (Fonte foto: web)Il paese attende il Natale, ed il Governo, stando alle ultime notizie trapelate, pare stia preparando un piano preciso per la gestione delle prossime festività natalizie. Un piano ce prevedrà un apposito dpcm dove saranno specificate tutte le situazioni consentite in vista delle feste più attese dell’anno. Ma su questo, l’esecutivo sembra non avere le idee troppo chiare, considerati i pareri discordanti che spesso circolano tra giornali e siti web. Al momento quello che è certo è che una nuova regione è entrata in zona rossa, l’Abruzzo, situazione resasi necessaria considerate le difficoltà di gestione e la pressione al quale era sottoposto il sistema sanitario ... Leggi su chenews (Di martedì 17 novembre 2020) Il paese pensa al Natale, mentre i numeri non parlano ancora di discesa, ci aspettano settimane intense. Corridoio ospedaliero (Fonte foto: web)Il paese attende il Natale, ed il Governo, stando alle ultime notizie trapelate, pare stia preparando un piano preciso per la gestione delle prossime festività natalizie. Un piano ce prevedrà un apposito dpcm dove saranno specificate tutte le situazioni consentite in vista delle feste più attese dell’anno. Ma su questo, l’esecutivo sembra non avere le idee troppo chiare, considerati i pareri discordanti che spesso circolano tra giornali e siti web. Al momento quello che è certo è che una nuova regione è entrata in zona rossa, l’Abruzzo, situazione resasi necessaria considerate le difficoltà di gestione e la pressione al quale era sottoposto il sistema sanitario ...

SkyTG24 : Covid Sicilia, 6.766 tamponi rapidi a studenti etnei: 352 positivi. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Roma, positivo fugge da ospedale e ruba in market. DIRETTA - TgrVeneto : #Covid_19 #Veneto Il bollettino regionale di martedì 17 novembre: 100 morti in 24 ore. Il picco più alto di deces… - Open_gol : ?? #Coronavirus in #Lombardia, raddoppiano i nuovi contagi con 20mila tamponi in più: +8.448. In 24 ore 202 decessi - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia oggi: il bollettino dei contagi Covid del 17 novembre - Qu... -