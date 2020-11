Biden annuncia i collaboratori chiave per lo staff della Casa Bianca. E anche Jill ha la sua squadra (Di martedì 17 novembre 2020) C’è chi l’ha affiancato durante la campagna elettorale e chi invece è al suo fianco da molti anni. Di certo la squadra dei collaboratori di alto livello che Joe Biden ha scelto per la Casa Bianca spicca per la sua diversità. L’ex responsabile della campagna, Jen O’Malley Dillon, sarà la vice capo di gabinetto; incarichi di alto livello andranno anche al copresidente, il deputato della Louisiana Cedric Richmond, ex presidente del black caucus che riunisce i parlamentari afroamericani, che lascia il seggio e diventa direttore dell’Ufficio impegno pubblico della Casa Bianca, dopo essere stato co-presidente della campagna di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) C’è chi l’ha affiancato durante la campagna elettorale e chi invece è al suo fianco da molti anni. Di certo ladeidi alto livello che Joeha scelto per laspicca per la sua diversità. L’ex responsabilecampagna, Jen O’Malley Dillon, sarà la vice capo di gabinetto; incarichi di alto livello andrannoal copresidente, il deputatoLouisiana Cedric Richmond, ex presidente del black caucus che riunisce i parlamentari afroamericani, che lascia il seggio e diventa direttore dell’Ufficio impegno pubblico, dopo essere stato co-presidentecampagna di ...

