Bianca Guaccero, il balletto sensale da perdere a testa-VIDEO (Di martedì 17 novembre 2020) La Guaccero a Detto Fatto fa un balletto con un abito pazzesco e i fan vanno in delirio, nella didascalia parla della situazione covid Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@BiancaGuacceroreal) Bianca Guaccero balla felice nel suo programma Detto Fatto e nella didascalia parla del covid:”Ragazzi per una … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 17 novembre 2020) Laa Detto Fatto fa uncon un abito pazzesco e i fan vanno in delirio, nella didascalia parla della situazione covid Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)balla felice nel suo programma Detto Fatto e nella didascalia parla del covid:”Ragazzi per una … L'articolo proviene da YesLife.it.

BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio @RaiDue #dettofatto segna 644.000 spettatori al 4.7% share ( quasi detto fatto 441.000 al 2.9%) b… - zazoomblog : Bianca Guaccero Detto Fatto cambia orario: la Rai ha deciso - #Bianca #Guaccero #Detto #Fatto - DettoFattoRai2 : RT @lorella_a: Brava Bianca Guaccero stupenda interpretazione #DettoFattoRai - DettoFattoRai2 : La magica @carlagozzi - Potter e @bianca_guaccero in: 'La coreografia del lunedì' ?? #dettofattorai - sevpit0n : Guardavo Detto Fatto e per tutto il tempo Bianca Guaccero non ha fatto altro che fare battute sul fatto che fosse s… -