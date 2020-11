Benevento, richieste di finanziamento per edilizia scolastica per 6,4 milioni di euro (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, ha approvato oggi un provvedimento con il quale richiede finanziamenti per complessivi 6.424.078 di euro per interventi a favore di due edifici scolastici di proprietà dell’Ente. Sulla scorta dei progetti di fattibilità redatti dal Settore Tecnico – Servizio edilizia scolastica della Provincia, gli interventi per i quali si richiede il finanziamento sono i seguenti: 1) Sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell’Edificio scolastico “Enrico Medi” di San Bartolomeo in Galdo per un importo di euro 3.124.078; 2) Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di, ha approvato oggi un provvedimento con il quale richiede finanziamenti per complessivi 6.424.078 diper interventi a favore di due edifici scolastici di proprietà dell’Ente. Sulla scorta dei progetti di fattibilità redatti dal Settore Tecnico – Serviziodella Provincia, gli interventi per i quali si richiede ilsono i seguenti: 1) Sostituzionemediante demolizione e ricostruzione dell’Edificio scolastico “Enrico Medi” di San Bartolomeo in Galdo per un importo di3.124.078; 2) Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del ...

Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento, ha approvato oggi un provvedimento con il quale richiede finanziamenti per complessivi 6.424.078 di euro per interventi a favore di due ...

Edilizia scolastica, richiesta di finanziamento da parte della Provincia

Sulla scorta dei progetti di fattibilità redatti dal Settore Tecnico - Servizio edilizia scolastica della Provincia, si legge nella nota diffusa alla stampa, gli interventi per i quali si richiede il ...

Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento, ha approvato oggi un provvedimento con il quale richiede finanziamenti per complessivi 6.424.078 di euro per interventi a favore di due ...Sulla scorta dei progetti di fattibilità redatti dal Settore Tecnico - Servizio edilizia scolastica della Provincia, si legge nella nota diffusa alla stampa, gli interventi per i quali si richiede il ...