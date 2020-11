Belgio-Danimarca (Nations League, 18 novembre ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 17 novembre 2020) A sorpresa a giocarsi le Final Four nel gruppo 2 della Lega A non c’è l’Inghilterra, sconfitta dal Belgio domenica sera, ma la Danimarca che ha 10 punti contro i 12 dei padroni di casa. Significa che chi vince si qualifica all’ultimo atto anche se alla nazionale di Martinez basta un pareggio per conservare il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 17 novembre 2020) A sorpresa a giocarsi le Final Four nel gruppo 2 della Lega A non c’è l’Inghilterra, sconfitta daldomenica sera, ma lache ha 10 punti contro i 12 dei padroni di casa. Significa che chi vince si qualifica all’ultimo atto anche se alla nazionale di Martinez basta un pareggio per conservare il InfoBetting: Scommesse Sportive e

