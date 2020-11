Battuta sessista di Pupo, Barbara D’Urso risponde così (Di martedì 17 novembre 2020) L’opinionista del Gf Vip, Pupo, si è lasciato andare a un commento sessista. La D’Urso ha subito risposto alla Battuta a nome di tutte le donne. Lunedì, durante la puntata… Questo articolo Battuta sessista di Pupo, Barbara D’Urso risponde così è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 17 novembre 2020) L’opinionista del Gf Vip,, si è lasciato andare a un commento. La D’Urso ha subito risposto allaa nome di tutte le donne. Lunedì, durante la puntata… Questo articolodiD’Ursocosì è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

_cconniee_ : @spadeliano last but not least quella battuta di m*rda che aveva fatto, lui mica ha capito che aveva sbagliato e ch… - Gf69554160 : OPPINI DOPO L ENNESIMA BATTUTA SESSISTA. NON LO CONSIDERO NENCHE PIÙ UNO DEI CONCORRENTI. #gfvip - robertodp1958 : @isa_nutter Non so se è una cazzata. Un sogno della notte scorsa. C'era uno, in un locale, che cantava. Era grande… - likeIshouldd : Pupo: Battuta del cazzo? Commento sessista? Difendere eligreg male? Trauma del suo passato ?? #GFVIP - mepozzino : RT @TerreImpervie: Università Italiana Guardaaaa quel prof. ha fatto una battuta sessista Dove dove???? Intanto via di concorsi per i cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Battuta sessista Battuta sessista in televisione. Se la fa una donna è tutto ok ilGiornale.it Massimo Boldi nella bufera per il commento sessista

Massimo Boldi commento sessista: il comico ha utilizzato una frase di cattivo gusto per commentare un post di Paolo Conticini e la disapprovazione degli utenti l'ha spinto a cancellarlo ...

Le scuse di Massimo Boldi dopo la battuta sessista a Vera Kinnunen

L'attore ammette lo sbaglio dopo le critiche degli utenti per la frase pubblicata in calce al post di Paolo Conticini ...

Massimo Boldi commento sessista: il comico ha utilizzato una frase di cattivo gusto per commentare un post di Paolo Conticini e la disapprovazione degli utenti l'ha spinto a cancellarlo ...L'attore ammette lo sbaglio dopo le critiche degli utenti per la frase pubblicata in calce al post di Paolo Conticini ...