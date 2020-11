Basket: Reggio Emilia, altri quattro giocatori negativi al test anti-Covid-19 assieme al vice Federico Fucà (Di martedì 17 novembre 2020) Continuano le buone notizie in casa Unahotels Reggio Emilia. Sono infatti risultati negativi al test anti-Covid-19 tutti i membri del gruppo squadra che erano ancora positivi all’ultimo controllo, permettendo così di programmare la ripresa sia delle attività che delle partite in tempi brevi. Gli ultimi quattro positivi al coronavirus erano Filippo Baldi Rossi, Janis Blums, Federico Bonacini e Mouhamet Diouf; nello staff tecnico era inoltre positivo anche il vice di antimo Martino, e cioè Federico Fucà. Sorrisi, dunque, dai tamponi molecolari. Reggio Emilia è ferma dalla fine di ottobre, quando è scoppiato il focolaio ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) Continuano le buone notizie in casa Unahotels. Sono infatti risultatial-19 tutti i membri del gruppo squadra che erano ancora positivi all’ultimo controllo, permettendo così di programmare la ripresa sia delle attività che delle partite in tempi brevi. Gli ultimipositivi al coronavirus erano Filippo Baldi Rossi, Janis Blums,Bonacini e Mouhamet Diouf; nello staff tecnico era inoltre positivo anche ildimo Martino, e cioèFucà. Sorrisi, dunque, dai tamponi molecolari.è ferma dalla fine di ottobre, quando è scoppiato il focolaio ...

