Basket, Champions League 2020-2021: Brindisi sfida Burgos domani. Sassari se la vedrà coi Bakken Bears (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo essersi scontrate tra di loro nell'ultima giornata di campionato, Happy Casa Brindisi e Dinamo Sassari saranno ambedue in scena domani in Basketball Champions League 2020-2021. I pugliesi, che al momento hanno vinto otto dei nove incontri disputati tra campionato e coppa, prenderanno parte, alle 18.30, al loro secondo match nella competizione continentale targata FIBA che li vedrà contrapposti agli spagnoli del San Pablo Burgos. La sfida tra i Brindisini e gli spagnoli si preannuncia spettacolare e incerta. E' vero che Burgos ha perso l'unico match disputato, fino ad oggi, in Basketball Champions League, ma ...

