Bari | palazzina dei tumori a Japigia | a giudizio l' ex sindaco De Lucia Il pm | Assegnò quelle case vicino alla discarica

(Di martedì 17 novembre 2020) L'accusa è di "morte come conseguenza di altro delitto". Nell'edificio di via Archimede, a, 29 inquilini si sono ammalati dirari e 14 di loro sono morti fra il 1998 e il 2019

cronaca_news : Bari, palazzina dei tumori a Japigia: a giudizio l'ex sindaco De Lucia. Il pm: 'Assegnò quelle case vicino alla dis… - Borderline_24 : #Bari, 'palazzina della morte' a Japigia: sarà processato l'ex sindaco De Lucia -

Ultime Notizie dalla rete : Bari palazzina

Borderline24 - Il giornale di Bari

Il gup del Tribunale di Bari Paola Angela De Santis ha rinviato a giudizio per "morte come conseguenza di altro delitto" l'ex sindaco di Bari, oggi 85enne, Francesco De Lucia, unico imputato nel proce ...Il gup del Tribunale di Bari Paola Angela De Santis ha rinviato a giudizio per «morte come conseguenza di altro delitto» l’ex sindaco di Bari, oggi 85enne, Francesco De Lucia, unico imputato nel proce ...