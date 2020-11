Bar e ristoranti: quasi 300mila le serrande abbassate (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA – Con l’Abruzzo in zona rossa salgono a circa 280mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi chiusi, per un crollo del 48% dei consumi fuori casa nel 2020, ed una perdita di almeno 30 miliardi di fatturato. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti sull’impatto delle limitazioni poste alla ristorazione con l’emergenza Covid con un drammatico effetto a valanga sull’intera filiera per il mancato acquisto di alimenti e vino. Leggi su dire (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA – Con l’Abruzzo in zona rossa salgono a circa 280mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi chiusi, per un crollo del 48% dei consumi fuori casa nel 2020, ed una perdita di almeno 30 miliardi di fatturato. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti sull’impatto delle limitazioni poste alla ristorazione con l’emergenza Covid con un drammatico effetto a valanga sull’intera filiera per il mancato acquisto di alimenti e vino.

