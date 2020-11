Attacco all'Iran: fermate Trump lo Stranamore della Casa Bianca (Di martedì 17 novembre 2020) Globalist ne ha sintetizzato i passaggi salienti: 'Se l'ex vice presidente Joe Biden vincerà la Casa Bianca, dice che l'America si unirà al Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa) - l'accordo ... Leggi su globalist (Di martedì 17 novembre 2020) Globalist ne ha sintetizzato i passaggi salienti: 'Se l'ex vice presidente Joe Biden vincerà la, dice che l'America si unirà al Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa) - l'accordo ...

valigiablu : Dagli Usa all’Europa il diritto all’aborto è sotto attacco | @clatorrisi - LaStampa : Trump non molla e sonda i consiglieri per un ipotetico attacco all’Iran - heartshreds : @shewouldescape È comune ma per dire in classe mia eravamo 4 Chiara, mentre Sara non ne ho mai avute, tra l’altro p… - La_Caputo : RT @FedericoRampini: Mentre un retroscena rivela che Trump aveva esaminato piani per un attacco all'Iran, come sempre prevale la sua vena i… - liviaelisa : RT @FedericoRampini: Mentre un retroscena rivela che Trump aveva esaminato piani per un attacco all'Iran, come sempre prevale la sua vena i… -