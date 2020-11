Atalanta, Ruslan Malinovskyi positivo al Covid-19 con la Nazionale ucraina (Di martedì 17 novembre 2020) La sosta per le Nazionali continua a preoccupare i club di Serie A e dall’ucraina arriva una brutta notizia per l’Atalanta. Ruslan Malinovskyi, talento dei bergamaschi, è risultato positivo al Covid-19 a seguito dell’ultimo giro di test effettuato dalla Federcalcio ucraina. È stata la stessa Federazione a comunicare la positività del calciatore dell’Atalanta assieme a Kryvtsov e Moraes. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) La sosta per le Nazionali continua a preoccupare i club di Serie A e dall’arriva una brutta notizia per l’, talento dei bergamaschi, è risultatoal-19 a seguito dell’ultimo giro di test effettuato dalla Federcalcio. È stata la stessa Federazione a comunicare la positività del calciatore dell’assieme a Kryvtsov e Moraes. SportFace.

