Atalanta, il ritorno di Ilicic: "La Slovenia mia seconda famiglia, ho un grande desiderio per il 2021" (Di martedì 17 novembre 2020) Josip Ilicic è tornato a segnare dopo otto mesi di digiuno a causa del periodo Covid e del suo momento di crisi interiore.L'attuale attaccante dell'Atalanta ha ritrovato la via del gol nella vittoria della sua Slovenia per 2-1 contro il Kosovo nel match valido per la quinta uscita di Nations League. Lo stesso Ilicic, dal ritiro della propria Nazionale, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Avevo tanta voglia di tornare ma a settembre non potevo ancora dare una mano ai compagni. Non vedevo l'ora che arrivasse il momento di tornare a giocare in Nazionale e stare insieme a tutti i compagni. La Slovenia è la mia seconda famiglia. Voglio far parte di questa squadra il più a lungo possibile. Questa squadra aveva bisogno di me e io volevo aiutarla.

