Assicurazioni | Accenture | in futuro opportunità da cloud e tecnologie

(Di martedì 17 novembre 2020) Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Dopo due anni consecutivi in cui i premi complessivi del settore assicurativo in Italia sono cresciuti (+3,2% nel 2018 e +3,8% nel 2019, con raccolta complessiva pari a 140 miliardi), per l'anno in corso si preannuncia una contrazione, con una diminuzione significativa dei premi nel primo semestre (-8,8% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo del 2019) e l'impossibilità di dare una previsione per la raccolta complessiva dell'anno. Queste le evidenze emerse durante l'Insurance Day 2020. "In questo contesto in profonda e continua evoluzione, che abbiamo definito “Never Normal”, la compagnie assicurative potranno cogliere opportunità importanti se sapranno investire in modo focalizzato su distribuzione, evoluzione dell'offerta, re-skilling della work-force e interazione con i propri clienti", ha ...