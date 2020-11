Assegno unico fino a 250 euro per figli Under 21: importo e requisiti per richiederlo (Di martedì 17 novembre 2020) Assegno unico fino a 250 euro per figli Under 21: è questa una delle novità inserite nella Legge di Bilancio 2021, sulla quale il Governo sta lavorando proprio in questi giorni. Per i genitori, quindi, la possibilità concreta di usufruire di un piccolo incentivo in caso di figli che abbiano un’età inferiore a 21 anni. Ovviamente, per richiedere l’Assegno unico occorrerà essere in possesso di alcuni requisiti specifici. Scopriamo dunque a chi è destinato questo incentivo e come fare per richiederlo, una volta che diventerà ufficiale. Come accennato, gli importi e i requisiti per accedere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 novembre 2020)a 250per21: è questa una delle novità inserite nella Legge di Bilancio 2021, sulla quale il Governo sta lavorando proprio in questi giorni. Per i genitori, quindi, la possibilità concreta di usufruire di un piccolo incentivo in caso diche abbiano un’età inferiore a 21 anni. Ovviamente, per richiedere l’occorrerà essere in possesso di alcunispecifici. Scopriamo dunque a chi è destinato questo incentivo e come fare per, una volta che diventerà ufficiale. Come accennato, gli importi e iper accedere ...

