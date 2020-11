Ascolti tv, dati auditel del 16 novembre, vince Gli orologi del diavolo record per Report (Di martedì 17 novembre 2020) Va verso il gran finale Gli orologi del diavolo mantenendo i suoi Ascolti intorno ai 5 milioni di telespettatori in media con gli altri appuntamenti e di nuovo vincendo la prima serata televisiva. Gli orologi del diavolo, gli ultimi due episodi della fiction con Beppe Fiorello Ascolti tv, prime time Nel dettaglio la fiction di Rai1 Gli orologi del diavolo si è aggiudicata la prima serata con 4.784.000 telespettatori e il 19,52% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto invece 3.501.000 telespettatori con il 19,64% mentre su Rai3 Report ha segnato il record stagionale con 3.450.000 telespettatori e uno share del 13,26%. Appena fuori dal podio Italia 1 con Mission Impossible: ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 17 novembre 2020) Va verso il gran finale Glidelmantenendo i suoiintorno ai 5 milioni di telespettatori in media con gli altri appuntamenti e di nuovondo la prima serata televisiva. Glidel, gli ultimi due episodi della fiction con Beppe Fiorellotv, prime time Nel dettaglio la fiction di Rai1 Glidelsi è aggiudicata la prima serata con 4.784.000 telespettatori e il 19,52% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto invece 3.501.000 telespettatori con il 19,64% mentre su Rai3ha segnato ilstagionale con 3.450.000 telespettatori e uno share del 13,26%. Appena fuori dal podio Italia 1 con Mission Impossible: ...

blogtivvu : Ascolti TV 16 novembre, #GFvip contro la fiction di Rai1: ecco i dati auditel - 80_90_00 : RT @Saverio_94: La prima serata di Rai3 è una bomba tra i risultati record di Fazio e Ranucci, gli ottimi ascolti della Sciarelli e i buoni… - Claplaz : Leggo di ascolti Rai in crisi: in base ai dati Auditel, i canali Rai in ottobre valgono il 35,7% di share nelle 24… - Claplaz : Un ottobre difficile per gli ascolti tv di Sky: secondo i dati Auditel, rispetto all'ottobre 2019, Sky Sport Uno c… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri lunedì 16 novembre 2020 - #Ascolti #Auditel #lunedì #novembre -