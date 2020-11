Ariana Grande, online il videoclip ufficiale di “34+35” (Di martedì 17 novembre 2020) Ariana Grandeonline IL VIDEO ufficiale DI34+35 IL SINGOLO “POSITIONS” STABILE IN TOP 3 NELLA SPOTIFY GLOBAL L’ALBUM “POSITIONS”ALLA #1 DELLA BILLBOARD 200 PER LA SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA E IN TOP 10 NELLA CLASSIFICA ALBUM FIMI– Per ascoltare “Positions”: https://island.lnk.to/positionsthealbum– Per guardare il video di “34+35”: https://www.youtube.com/watch?v=B6 iQvaIjXw Da oggi, martedì 17 novembre, è online il video ufficiale di “34+35”, brano incluso nell’album dei record di Ariana Grande. Il video, diretto da Director X, vede la popstar recitare la parte di una scienziata, che cerca di dare vita a un robot dalle sue sembianze. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 novembre 2020)IL VIDEODI34+35 IL SINGOLO “POSITIONS” STABILE IN TOP 3 NELLA SPOTIFY GLOBAL L’ALBUM “POSITIONS”ALLA #1 DELLA BILLBOARD 200 PER LA SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA E IN TOP 10 NELLA CLASSIFICA ALBUM FIMI– Per ascoltare “Positions”: https://island.lnk.to/positionsthealbum– Per guardare il video di “34+35”: https://www.youtube.com/watch?v=B6 iQvaIjXw Da oggi, martedì 17 novembre, èil videodi “34+35”, brano incluso nell’album dei record di. Il video, diretto da Director X, vede la popstar recitare la parte di una scienziata, che cerca di dare vita a un robot dalle sue sembianze. ...

SalimAk81649174 : Questa #ariana Grande che vi piacie tanto nella video si vede il demoni vero che c'è in lei. Insegnia ale ragazzine… - __bluedahlia_ : CW// cibo Non io che mi lamento di essere uguale ad ariana grande in quanto altezza e non io che mi lamento di non… - andromedua : Il nuovo video di Ariana Grande...ASPETTATE UN ATTIMO DEVO DEDICARE UNA SPACCATA... - waveofbones : RT @avdoreyou: Nella prossima vita voglio rinascere Ariana Grande, grazie #3435MV - princigallomich : Ariana Grande, online il video di “34+35” -

Ultime Notizie dalla rete : Ariana Grande "Pov" di Ariana Grande sta spopolando su TikTok MTV.IT Ariana Grande, online il video di “34+35”

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è online il video ufficiale di “34+35”, brano incluso nell’album dei record di Ariana Grande.Il video, diretto da Director X, vede la popstar recitare la parte di una scienz ...

Ariana Grande: fuori il videoclip ufficiale di “34+35”

Complici un titolo ammiccante ed esperimenti in laboratorio, il nuovo corto di Ariana Grande si preannuncia fra i più visti della settimana ...

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è online il video ufficiale di “34+35”, brano incluso nell’album dei record di Ariana Grande.Il video, diretto da Director X, vede la popstar recitare la parte di una scienz ...Complici un titolo ammiccante ed esperimenti in laboratorio, il nuovo corto di Ariana Grande si preannuncia fra i più visti della settimana ...