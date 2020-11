Animali Fantastici 3 | Mikkelsen sostituirà Depp

(Di martedì 17 novembre 2020)3: Madssostituirà Johnny. L’attore, secondo Deadline, sarebbe stato scelto da Warner Bros. per interpretare Grindelwald Madssarebbe in trattativa con Warner Bros. per il ruolo del malvagio Gellert Grindelwald in3, al cinema dal 2022 e non più nel 2021 a causa del Covid. L’attore, secondo Deadline, sarebbe il sostituto di Johnnynel terzo capitolo del… L'articolo3:sostituiràCorriere Nazionale.

sunflowahaz : tweet di apprezzamento per lo snaso (niffler) di animali fantastici perché è una delle creature più cute che esista… - claudiodeblasi1 : @senzapensieri2 Meglio animali fantastici e dove trovarli ???????? - Viperaromantica : 'I complottisti ed altri animali fantastici, e dove trovarli(tutti sui social) ' Il sequel - avadesordre : #AdessoInTv PremiumCinema1 #AnimaliFantasticiEDoveTrovarli mi ha molto divertito, l'unica delusione? quando Colin F… - FabDiBlasi : Animali fantastici e come vestirli #CineLidl -

Ultime Notizie dalla rete : Animali Fantastici

Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp. L’attore, secondo Deadline, sarebbe stato scelto da Warner Bros. per interpretare Grindelwald Mads Mikkelsen sarebbe in trattativa con W ...

Animali Fantastici 3: Jude Law fa il vago sull’uscita di scena di Johnny Depp

In un'intervista a proposito di Johnny Depp che ha lasciato Animali Fantastici 3, Jude Law non si sbottona, forse per paura di essere rimproverato o allontanato.