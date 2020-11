Animal Crossing: New Horizons, ecco l’aggiornamento invernale (Di martedì 17 novembre 2020) Nintendo ha diffuso un nuovo trailer per l’aggiornamento invernale di Animal Crossing: New Horizons, che promette di portare tante novità richieste a gran voce dai fan Il ciclone Animal Crossing: New Horizons non si ferma. Detentore di record di vendite, l’ultimo capitolo della serie di Nintendo ha sbancato tutto, portando un enorme sorriso sui volti degli appassionati e tantissimi soldoni nelle tasche della grande N. La compagnia ha ovviamente intenzione di portare avanti il titolo con tantissimi nuovi aggiornamenti, tutti finora a titolo gratuito e che hanno (per lo meno parzialmente) ascoltato le lamentele e i suggerimenti dei fan più accaniti. Se quindi, qualche tempo fa, abbiamo visto l’arrivo della possibilità di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 17 novembre 2020) Nintendo ha diffuso un nuovo trailer per l’aggiornamentodi: New, che promette di portare tante novità richieste a gran voce dai fan Il ciclone: Newnon si ferma. Detentore di record di vendite, l’ultimo capitolo della serie di Nintendo ha sbancato tutto, portando un enorme sorriso sui volti degli appassionati e tantissimi soldoni nelle tasche della grande N. La compagnia ha ovviamente intenzione di portare avanti il titolo con tantissimi nuovi aggiornamenti, tutti finora a titolo gratuito e che hanno (per lo meno parzialmente) ascoltato le lamentele e i suggerimenti dei fan più accaniti. Se quindi, qualche tempo fa, abbiamo visto l’arrivo della possibilità di ...

