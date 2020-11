Amici 20 | Esa | ‘Da bambino mi picchiavano | ho le cicatrici sulla schiena’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 novembre 2020) Tra gli allievi che compongono la classe di20 c’è anche Esa Abrate, che nella prima puntata in onda sabato 14 novembre ha conquistato un banco grazie al favore di Rudy Zerbi. Il giovane non ha avuto una vita facile come racconta nel daytime del 17 novembre. La sua infanzia è stata segnata da abbandono e violenza.20, Andreas Muller lascia il cast: ‘Sono troppo ambizioso per fermarmi’ L’infanzia di Esa “Io ho origini del Congo 100%. Mia madre però muore quando ero piccolo, avrò avuto 1-2 anni” racconta Esa. “Mia madre ha avuto 4 figli però siccome non ero un figlio legittimo non mi hanno voluto tenere in casa e mi hanno mandato a casa di un’amica di mia madre. Però lei aveva evidentemente qualche problema e mi picchiava con il caricabatterie, infatti ...