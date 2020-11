Ambrogino d’Oro, tra i premiati c’è anche il progetto che assiste i disabili per le cure in ospedale: la storia del Dama e dei suoi pionieri (Di martedì 17 novembre 2020) Sono stati i primi in Italia a creare un sistema unificato con una serie di prestazioni all’interno degli ospedali accogliendo le istanze delle famiglie delle persone con disabilità che vivevano sulla loro pelle le difficoltà di ricevere un’assistenza sanitaria di qualità pari a quella delle altre persone. Tra i premiati nell’ambito del celebre Ambrogino d’Oro 2020 vi è anche il progetto Dama (Disabled Advanced Medical Assistance). Il Dama, nato nel 2000 all’ospedale San Paolo, sarà insignito dell’attestato del Comune di Milano il prossimo 7 dicembre (giorno di Sant’Ambrogio), insieme a altri soggetti premiati che riceveranno quattro medaglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Sono stati i primi in Italia a creare un sistema unificato con una serie di prestazioni all’interno degli ospedali accogliendo le istanze delle famiglie delle persone contà che vivevano sulla loro pelle le difficoltà di ricevere un’nza sanitaria di qualità pari a quella delle altre persone. Tra inell’ambito del celebred’Oro 2020 vi èil(Disabled Advanced Medical Assistance). Il, nato nel 2000 all’San Paolo, sarà insignito dell’attestato del Comune di Milano il prossimo 7 dicembre (giorno di Sant’Ambrogio), insieme a altri soggettiche riceveranno quattro medaglie ...

