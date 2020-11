Altra tegola per l'Inter, Kolarov positivo al coronavirus (Di martedì 17 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Ancora un caso di coronavirus all'Inter. Stavolta si tratta di Aleksander Kolarov, che era rientrato anzitempo dalla nazionale serba a causa di un fastidio muscolare che gli aveva impedito di scendere in campo. “Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”, fa sapere in una nota la società nerazzurra.La positività di Kolarov si aggiunge a quella di Brozovic, il cui contagio è emerso durante i tamponi effettuati nel ritiro della Croazia.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Ancora un caso diall'. Stavolta si tratta di Aleksander, che era rientrato anzitempo dalla nazionale serba a causa di un fastidio muscolare che gli aveva impedito di scendere in campo. “Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”, fa sapere in una nota la società nerazzurra.La positività disi aggiunge a quella di Brozovic, il cui contagio è emerso durante i tamponi effettuati nel ritiro della Croazia.(ITALPRESS).

