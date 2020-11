Allenatore Salisburgo | “Difficilmente Szoboszlai sarà con noi da febbraio”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 17 novembre 2020) Jesse Marsch, tecnico del, ha parlato a Futbol podcast del futuro di Dominik, giovane centrocampista ungherese, seguito da tanti top club, tra cui Milan e Napoli. Il tecnico non crede che il giocatore sarà ada febbraio: "ha tanti estimatori, è un talento incredibile. Se andrà via a gennaio? Vediamo cosa succede, ma sarei sorpreso se dovesse restare oltre il mercato invernale. Credo che da febbraio non sarà più con noi, se lo merita pure. Un pò come Haaland. Siamo contenti di lanciare giovani talenti e piazzarli in Europa, in top club. Dopo di loro ce ne sarà sempre un altro pronto a partire e fare cose eccezionali".