Aggredito da 21enne in Cumana: carabiniere sarà operato al setto nasale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – E' ricoverato al Cardarelli di Napoli in attesa dell'intervento chirurgico il carabiniere che, nella giornata di ieri, è stato Aggredito da un 21enne sul treno della Cumana. Il motivo? Il militare aveva chiesto al giovane di indossare la mascherina che, irritato, ha Aggredito il carabiniere rompendogli il setto nasale. Il militare ha anche riportato la scheggiatura di un incisivo, una contusione alla spalla e al braccio destro e una lesione all'indice della mano destra frutto di un morso. Arrestato, il giovane verrà sottoposto oggi al giudizio con rito abbreviato.

