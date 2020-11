Affidamento condiviso: la tutela del genitore non collocatario (Di martedì 17 novembre 2020) Matteo Santini - Affidamento condiviso e tutela del genitore non collocatario e non affidatario, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e le sanzioni pecuniarie. Leggi su studiocataldi (Di martedì 17 novembre 2020) Matteo Santini -delnone non affidatario, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e le sanzioni pecuniarie.

zazoomblog : Affidamento condiviso: la tutela del genitore non collocatario - #Affidamento #condiviso: #tutela - zazoomblog : Affidamento condiviso: la tutela del genitore non collocatario - #Affidamento #condiviso: #tutela - Fiammamelania : Affidamento esclusivo: ipotesi in cui l’affidamento condiviso non è riconosciuto - GESEFI_im_it : L'esistenza di una nuova sorella giustifica l'affidamento condiviso @Mamadrastras - DagoWthAttitude : @Geggetrailibri @finalmick @zonagriigia @pKswScH3nbgCFRe Non devono decidere della gravidanza di una donna ma, come… -

Ultime Notizie dalla rete : Affidamento condiviso Affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità Altalex Urbanistica ingolfata Il Comune assume

Essendo l’ufficio tecnico del Comune di Porto San Giorgio letteralmente ingolfato dal consistente numero di richieste per i condoni edilizi, l’Amministrazione comunale ha emanato un avviso di selezion ...

Prc: "Diamo alle associazioni il parcheggio di piazza Pertini"

Il partito della Rifondazione Comunista della Versilia propone: "Ma non era meglio affidare il parcheggio di piazza Pertini alle nostre associazioni di volontariato?". La proposta segue l’annuncio, da ...

Essendo l’ufficio tecnico del Comune di Porto San Giorgio letteralmente ingolfato dal consistente numero di richieste per i condoni edilizi, l’Amministrazione comunale ha emanato un avviso di selezion ...Il partito della Rifondazione Comunista della Versilia propone: "Ma non era meglio affidare il parcheggio di piazza Pertini alle nostre associazioni di volontariato?". La proposta segue l’annuncio, da ...