Accesso universale al vaccino | la petizione su Change org

Una misura di politica internazionale per garantire l'accesso universale al vaccino e agli altri rimedi che possano fermare il virus SARS-CoV-2 è indispensabile.

Covid, da Lopalco all'ex ministro Barca l'appello al governo: "No al brevetto sul vaccino, è un bene universale"

Covid". A lanciare l'appello sono medici, esponenti politici, economisti e direttori di organizzazioni internazionali che sul sito Change.org hanno aderito alla petizione online promossa da Nicoletta ...

