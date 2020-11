Abruzzo zona rossa dal 18 novembre: cosa cambia, le regole e fino a quando. Pdf (Di martedì 17 novembre 2020) Emergenza Coronavirus : l' Abruzzo ha giocato d'anticipo e da domani va subito in zona rossa dall'attuale zona arancione . Non ha aspettato i risultati del report settimanale dell'Istituto superiore ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Emergenza Coronavirus : l'ha giocato d'anticipo e da domani va subito indall'attualearancione . Non ha aspettato i risultati del report settimanale dell'Istituto superiore ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Abruzzo zona rossa da mercoledì ma scuole aperte #coronavirus - petergomezblog : Abruzzo, il governatore Marsilio (FdI) decide di mettere la Regione in zona rossa. Lezioni online dalla seconda med… - ilpost : Da mercoledì 18 novembre anche l’Abruzzo diventerà “zona rossa” - iuvinale_n : @myrtamerlino Può chiedere a Sileri perché l'Abruzzo è in zona rossa quando il ministero della salute l'aveva class… - MariRoscino : Coronavirus, da domani l’Abruzzo sarà in zona rossa insieme alle altre regioni -