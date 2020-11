Abruzzo in zona rossa, la Lombardia potrebbe diventare arancione: le ultime (Di martedì 17 novembre 2020) Si torna a parlare di zona gialla, rossa e arancione e delle relative misure anti contagio previste per le regioni che sono state inserite nelle varie fasce. Dopo che Toscana e Campania hanno “fatto il salto”, passando in zona rossa appena due giorni fa, adesso anche altre regioni rischiano di essere inserite nella zona di massima criticità. Saranno ore di grande attesa, dunque, per capire le ultime decisioni del Governo in merito alle restrizioni da adottare per fermare il picco dei contagi. Scopriamo allora quali potrebbero essere le ultime novità in merito, quali regioni rischiano di finire in zona rossa e quali invece potrebbero passare dalla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 novembre 2020) Si torna a parlare digialla,e delle relative misure anti contagio previste per le regioni che sono state inserite nelle varie fasce. Dopo che Toscana e Campania hanno “fatto il salto”, passando inappena due giorni fa, adesso anche altre regioni rischiano di essere inserite nelladi massima criticità. Saranno ore di grande attesa, dunque, per capire ledecisioni del Governo in merito alle restrizioni da adottare per fermare il picco dei contagi. Scopriamo allora qualiro essere lenovità in merito, quali regioni rischiano di finire ine quali invecero passare dalla ...

