"Abbiamo 11mila posti". Arcuri sbaglia i conti e scatena gli anestesisti (Di martedì 17 novembre 2020) Francesca Angeli Il commissario: "Le rianimazioni non sono sotto pressione". Ira e smentite: venga a vedere «Le terapie intensive non sono sotto pressione». Il commissario, Domenico Arcuri, assicura che la saturazione dei reparti d'emergenza è molto al di sotto della soglia critica e con questa affermazione ottiene un doppio risultato negativo. Viene sconfessato da chi in terapia intensiva lavora tutti i giorni con ritmi forsennati: i medici in prima linea. Ma non solo. Entra anche in collisione con i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità che certificano una situazione critica nei reparti e dunque per questo collocano le regioni area rossa o arancione. Altrimenti l'Italia sarebbe ancora colorata in giallo. Insomma Arcuri procede con le sue affermazioni in splendida solitudine. E riesce a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Francesca Angeli Il commissario: "Le rianimazioni non sono sotto pressione". Ira e smentite: venga a vedere «Le terapie intensive non sono sotto pressione». Il commissario, Domenico, assicura che la saturazione dei reparti d'emergenza è molto al di sotto della soglia critica e con questa affermazione ottiene un doppio risultato negativo. Viene sconfessato da chi in terapia intensiva lavora tutti i giorni con ritmi forsennati: i medici in prima linea. Ma non solo. Entra anche in collisione con i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità che certificano una situazione critica nei reparti e dunque per questo collocano le regioni area rossa o arancione. Altrimenti l'Italia sarebbe ancora colorata in giallo. Insommaprocede con le sue affermazioni in splendida solitudine. E riesce a ...

DavideDellarole : #Arcuri: abbiamo 11mila posti in terapia intensiva #Anestesisti: falso, ne abbiamo 7500. Questura: non ce guardate, abbiamo judo. - vincenzamignogn : RT @Brasviz1: Quindi abbiamo 10mila e+ letti di Terapia Int. e ne avremo 11mila e+ a dicembre 3mila e+ ricoveri covid In Lombardia avevamo… - Brasviz1 : Quindi abbiamo 10mila e+ letti di Terapia Int. e ne avremo 11mila e+ a dicembre 3mila e+ ricoveri covid In Lombard… - antbar12 : RT @gzibordi: questa settimana la mortalità è aumentata in modo significativo, probabilmente circa 3mila più della media (che è di 11mila)… - daninovaro : RT @gzibordi: questa settimana la mortalità è aumentata in modo significativo, probabilmente circa 3mila più della media (che è di 11mila)… -