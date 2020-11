66 ovuli nello stomaco: così il pusher nigeriano portava l'eroina in Italia (Di martedì 17 novembre 2020) Roberto Chifari Un nigeriano è stato arrestato dalla guardia di finanza perché trovato in possesso di oltre un chilo di droga, fra cocaina e eroina nascosta nello stomaco in 66 ovuli La droga del nigeriano serviva a rifornire i piccoli spacciatori della città. Dal Belgio a Palermo con un chilo di eroina nello stomaco. L'incredibile vicenda è stata scoperta dai militari della Guardia di finanza di Punta Raisi, insieme ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane. Le forze dell'ordine hanno arrestato un cittadino nigeriano, partito dall'aeroporto di Charleroi (Belgio) e diretto in Sicilia con un volo di linea. L'uomo, una volta atterrato all'aeroporto di Palermo, è stato fermato, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Roberto Chifari Unè stato arrestato dalla guardia di finanza perché trovato in possesso di oltre un chilo di droga, fra cocaina enascostain 66La droga delserviva a rifornire i piccoli spacciatori della città. Dal Belgio a Palermo con un chilo di. L'incredibile vicenda è stata scoperta dai militari della Guardia di finanza di Punta Raisi, insieme ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane. Le forze dell'ordine hanno arrestato un cittadino, partito dall'aeroporto di Charleroi (Belgio) e diretto in Sicilia con un volo di linea. L'uomo, una volta atterrato all'aeroporto di Palermo, è stato fermato, ...

PalermoToday : Dal Belgio a Palermo con un chilo di eroina nello stomaco, arrestato un giovane - NuovoSud : Aveva 66 ovuli di eroina nello stomaco, preso all'aeroporto di Palermo - romasulweb : In ospedale per una polmonite viene trovato con ovuli di eroina nello stomaco, 38enne in coma - RedazioneLaNews : #Roma In ospedale per una polmonite viene trovato con ovuli di eroina nello stomaco, 38enne in coma - Roma__SPQR : In ospedale per una polmonite viene trovato con ovuli di eroina nello stomaco, 38enne in coma… -

Ultime Notizie dalla rete : ovuli nello Dal Belgio a Palermo con ovuli di droga nello stomaco: nigeriano arrestato all'aeroporto Giornale di Sicilia Arrestato in aeroporto con 66 ovuli di eroina in corpo

I militari della guardia di finanza dell’aeroporto di Punta Raisi, insieme ai Funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno arrestato un nigeriano arrivato allo scalo di Palermo con 66 ovuli di eroina i ...

Sicilia, arriva dal Belgio con 66 ovuli di eroina nello stomaco. Arrestato dalle Fiamme Gialle

Atterra all'aeroporto di Palermo con 66 ovuli di eroina nello stomaco. I finanzieri lo hanno bloccato in arrivo ...

I militari della guardia di finanza dell’aeroporto di Punta Raisi, insieme ai Funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno arrestato un nigeriano arrivato allo scalo di Palermo con 66 ovuli di eroina i ...Atterra all'aeroporto di Palermo con 66 ovuli di eroina nello stomaco. I finanzieri lo hanno bloccato in arrivo ...