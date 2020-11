5G, gli Usa come Huawei. La scure del Golden Power ora colpisce Washington (Di martedì 17 novembre 2020) Quattro a uno. Il governo Conte-bis ha messo il Golden Power sulla fornitura di rete 3G/4G a Iliad da parte di quattro aziende americane, Amphenol, Commscope, Cisco e Ciena, e una cinese, Huawei. Su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli nel dpcm del 6 novembre il governo ha esercitato “i poteri speciali, con prescrizioni” sulla stipulazione di contratti delle cinque aziende con l’operatore francese. La notifica è partita dalla stessa società d’Oltralpe, come prescritto dal “decreto Cyber” approvato dal governo rossogiallo nell’autunno del 2019 (dl. 105/2019). In questo caso non si tratta di fornitura 5G ma il decreto prevede l’obbligo per le società di inviare una notifica al comitato dei tecnici di Palazzo Chigi anche per ... Leggi su formiche (Di martedì 17 novembre 2020) Quattro a uno. Il governo Conte-bis ha messo ilsulla fornitura di rete 3G/4G a Iliad da parte di quattro aziende americane, Amphenol, Commscope, Cisco e Ciena, e una cinese,. Su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli nel dpcm del 6 novembre il governo ha esercitato “i poteri speciali, con prescrizioni” sulla stipulazione di contratti delle cinque aziende con l’operatore francese. La notifica è partita dalla stessa società d’Oltralpe,prescritto dal “decreto Cyber” approvato dal governo rossogiallo nell’autunno del 2019 (dl. 105/2019). In questo caso non si tratta di fornitura 5G ma il decreto prevede l’obbligo per le società di inviare una notifica al comitato dei tecnici di Palazzo Chigi anche per ...

