36enne viene trovato morto all’interno dell’azienda dove lavorava

Leggi su yeslife

(Di martedì 17 novembre 2020) La tragedia ieri mattina a Osoppo, provincia di Udine. Gianluca Meneguzzi di 36 anninell’azienda in cuiOSOPPO – Ieri mattina intorno alle 8.40 è statoil corpo senza vita di Gianluca Meneguzzi di 36 anni all’interno dell’azienda Fantoni di Osoppo in provincia di Udinestava lavorando come manutentore … L'articoloall’interno dell’aziendaproda YesLife.it.