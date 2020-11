Zuccatelli si incolla alla poltrona di commissario in Calabria | «Me ne vado solo se me lo chiede il ministro»

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Il nuovostraordinarioSanità della, Giuseppe, restatoche il governo gli ha affidato dopo le dimissioni rocambolesche del suo predecessore, Saverio Cotticelli. Intervistato a Buongiorno Regione dTgr Rai calabrese,ha risposto alle polemiche scoppiate dopo la diffusione di alcuni video in cui diceva che «le mascherine non servono a un ca***» e illustrava le sue personali teorie su come fosse necessario contagiarsi con il Coronavirus attraverso lunghi e approfonditi baci. Di lasciare il suo incarico al momento,non ha nessuna intenzione: «Io non mi ...