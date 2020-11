Zuccatelli: “Ho parlato di bacio in bocca per esemplificare” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Io ho fatto una discussione riservata nel mio ufficio con delle persone e per esemplificare quello che è l’elemento essenziale dell’infezione, il distanziamento, alla mia domanda su cosa serve, io ho detto il distanziamento e il lavarsi spesso le mani: perché ho parlato del bacio in bocca con la lingua? Per esemplificare che non ci si infetta se uno passa accanto a un positivo, il contatto deve essere prolungato: ho esasperato una situazione“. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Zuccatelli, che oggi ha rassegnato le dimissioni da Commissario per la Sanità in Calabria appena pochi giorni dopo essere nominato, intervenuto a ‘Stasera Italia’ da Barbara Palombelli su Retequattro. Quella frase, ha precisato Zuccatelli, “l’ho detto in un ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) “Io ho fatto una discussione riservata nel mio ufficio con delle persone e per esemplificare quello che è l’elemento essenziale dell’infezione, il distanziamento, alla mia domanda su cosa serve, io ho detto il distanziamento e il lavarsi spesso le mani: perché hodelincon la lingua? Per esemplificare che non ci si infetta se uno passa accanto a un positivo, il contatto deve essere prolungato: ho esasperato una situazione“. Queste le dichiarazioni di Giuseppe, che oggi ha rassegnato le dimissioni da Commissario per la Sanità in Calabria appena pochi giorni dopo essere nominato, intervenuto a ‘Stasera Italia’ da Barbara Palombelli su Retequattro. Quella frase, ha precisato, “l’ho detto in un ...

