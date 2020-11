Zona rossa | sì alla spesa fuori dal proprio Comune | ma solo se si risparmia Il governo cambia la Faq

(Di lunedì 16 novembre 2020) Occhioconvenienza. Non è il messaggio pubblicitario di chissà quale catena di supermercati né la réclame per l?apertura di un nuovo negozio, ma quello...

mattino5 : #Covid19, la #Campania da zona gialla a zona rossa: è polemica 'Non è bella questa rissa tra governo e De Luca, tu… - La7tv : #lariachetira @LuigiDiMaio (Ministro degli Esteri): 'Dopo esserci allarmati per quello che stava succedendo negli o… - borghi_claudio : Grande Giani, ascoltatissimo dal suo partito. Zona rossa = stop tagli di nastri e inaugurazioni. Deperirà. Giani:… - Silvia94581613 : RT @regionetoscana: #coronavirus #covid19 Perché la Toscana è #zonarossa. L'approfondimento dell'Agenzia regionale di sanità - FabrizioVitali7 : RT @gildeddaylight: Anche la nazione parla della nostra causa! #congiunti #congiuntiforicomune #congiuntifuoriregione -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Un servizio rivolto alla nostra comunità di lettori: le risposte ai vostri quesiti saranno pubblicate sul sito la sera di giovedì 19 e sul giornale in edicola venerdì 20 ...TERAMO – In serata il governatore Marco Marsilio scioglierà la riserva e firmerà l’ordinanza con cui istituirà la zona rossa per l’Abruzzo a partire da mercoledì 18 novembre e fino al 3 dicembre.